سردار سالاری: سرانجامِ دلبستگی به آمریکا خفت و ذلت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری دوشنبه شب در رزمایش «فاتحان قله‌ایم» جزیره قشم با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت غرب در قبال آن، اظهار کرد: امروز کودکان فلسطینی از شدت گرسنگی در حال تلف شدن هستند، اما آمریکا و کشورهای اروپایی با وقاحت تمام از این رژیم جانی حمایت می‌کنند.

وی با انتقاد شدید از دوگانگی رفتاری مدعیان آزادی و حقوق بشر، گفت: یک خانم پروفسور آمریکایی فقط به جرم دفاع از مردم فلسطین، به شکلی وحشیانه توسط پلیس آمریکا سرکوب می‌شود؛ در حالی که نه سلاحی دارد، نه سنگی، فقط از مظلوم دفاع کرده است. این است مفهوم آزادی شما؟!

سردار سالاری ادامه داد: کشورهای اروپایی که ادعای تمدن و آزادی دارند، در مقابل دفاع ساده یک زن ایرانی در فرانسه هم تاب نمی‌آورند و او را در سلول‌های انفرادی زندانی می‌کنند. این‌ها حتی به دوستان خود هم رحم نمی‌کنند، همان‌طور که دیدیم با تروریستی چون جولانی چگونه برخورد کردند و او را کت و شلوارپوش، مثل یک مهمان رسمی تحویل گرفتند.

وی با اشاره به تجربه تلخ ملت سوریه و ویرانی زیرساخت‌های این کشور توسط ائتلاف غربی، افزود: کسانی که دل به آمریکایی‌ها بسته‌اند، سرانجامی جز ذلت و خفت نخواهند داشت.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) تأکید کرد: امروز ملت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ظلم پی برده‌اند.

وی ادامه داد: مردم جهان در پیاده‌روی اربعین و در حج، شاهد عزت ملت ایران و جایگاه اقتدار این نظام بوده‌اند.

سالاری افزود: به برکت خون شهدا و مجاهدت رزمندگان اسلام، ما تا آخرین نفس پای انقلاب و ولایت ایستاده‌ایم و اگر تنها یک رزمنده مسلح در این سرزمین باقی بماند، باز هم در برابر تمام کفر جهانی خواهیم ایستاد. ما به وعده الهی ایمان داریم و پیروزی نهایی را متعلق به مستضعفان عالم می‌دانیم.