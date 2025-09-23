  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۵:۵۶

پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز اول مهر

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی خود به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس نوشت: برای ما ایرانیان همه چیز از مهر شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی خود به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس نوشت: امروز اول مهر است و برای ما ایرانیان همه چیز از مهر شروع می‌شود.

اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم؛ کودکانی معصوم که جای‌شان در درس نقاشی / ‏ در لحظه‌های ناب / در نمره‌های بیست … خالی است.

آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان، به‌ویژه شکوفه‌های کلاس اولی و آموزگارانشان تبریک می‌گوئیم و برای همه آنها سالی پربار و سرشار از شکوفایی آرزو می‌کنیم.

هم ایران عزیز دل در گرو مهر شما دارد و هم چشم امیدوار پدران و مادران این سرزمین به شما دوخته شده است.

جان‌تان در پناه ایزد مهربان سبز! مهر و دانش در روان‌تان جاری باد!

کد خبر 6598626

برچسب‌ها

