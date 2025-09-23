پیام تبریک سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی خود به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس نوشت: امروز اول مهر است و برای ما ایرانیان همه چیز از مهر شروع می‌شود.

اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم؛ کودکانی معصوم که جای‌شان در درس نقاشی / ‏ در لحظه‌های ناب / در نمره‌های بیست … خالی است.

آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان، به‌ویژه شکوفه‌های کلاس اولی و آموزگارانشان تبریک می‌گوئیم و برای همه آنها سالی پربار و سرشار از شکوفایی آرزو می‌کنیم.

هم ایران عزیز دل در گرو مهر شما دارد و هم چشم امیدوار پدران و مادران این سرزمین به شما دوخته شده است.

جان‌تان در پناه ایزد مهربان سبز! مهر و دانش در روان‌تان جاری باد!