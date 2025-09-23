بازگشت ۴۰۰ تن برنج آلوده به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا سیاهی شادباد افزود: این محموله پیش از ورود به چرخه توزیع، تحت آزمایشهای دقیق قرار گرفت و نتایج آزمایشگاه مرجع وجود سم آفلاتوکسین را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز وزارت بهداشت است، تاکید کرد: هیچگونه مسامحهای در زمینه سلامت جامعه پذیرفته نیست و تمامی اقدامات با هدف حفظ امنیت غذایی مردم انجام میشود.
سیاهی شادباد افزود: پس از تأیید آلودگی، با هماهنگیهای لازم و تحت نظارت کامل، کل محموله موجود به مبدا بازگردانده شد تا از هرگونه تهدید احتمالی برای سلامت مصرف کنندگان جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به رویکرد نظارتی معاونت غذا و دارو، اظهار داشت: کنترل مواد غذایی و آشامیدنی از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی بهطور جدی در دستور کار قرار دارد و این روند همواره با سختگیریهای لازم دنبال خواهد شد.
به گفته معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اقدام اخیر نمونهای از عزم جدی دستگاههای نظارتی در جلوگیری از ورود هرگونه محصول ناسالم به بازار مصرف کشور است.
