علی یکدل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح سهشنبه مانور عملیاتی اطفای حریق در ایستگاه شماره ۵ آتشنشانی واقع در شهرک گلستان بجنورد برگزار خواهد شد تا آمادگی نیروهای عملیاتی در مقابله با حوادث واقعی افزایش یابد.
وی در ادامه افزود: در جریان این مانور، نیروهای آتشنشانی با شبیهسازی شرایط اضطراری واقعی، مهارتهای اطفای حریق، جستجو و نجات و هماهنگی با واحدهای امدادی را تمرین میکنند.
وی از شهروندان شهرک گلستان و بجنورد خواست در زمان برگزاری مانور، در صورت مشاهده دود غلیظ یا شنیدن صدای آژیر، نگران نشوند، زیرا این موارد بخشی از تمرین عملیاتی هستند و هیچ خطری برای مردم ندارد.
