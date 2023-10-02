به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی صبح دوشنبه در مانور آتش‌نشانی و امداد و نجات و مراسم تجلیل از آتش‌نشانان ایستگاه شهرک صنعتی دو اردبیل اظهار کرد: آتش‌نشان ایستگاه شهرک صنعتی اردبیل به عنوان آتش‌نشان نمونه کشوری انتخاب شد که این نشان از آمادگی تیم‌های عملیاتی آتش نشانی شهرک‌های صنعتی دارد.

وی با اشاره به برگزاری مانور آتش‌نشانی ایستگاه شهرک صنعتی اردبیل خاطرنشان کرد: این مانور با هدف ارتقای سطح ایمنی ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی اردبیل به عنوان بزرگترین و مهمترین شهرک صنعتی استان برگزار شد تا میزان آمادگی آتش‌نشانان در مقابله با هرگونه حوادث و خطرات احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با تبریک فرا رسیدن روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی بر آتش‌نشانان پرتلاش و فداکار گفت: در کنار برگزاری این مانور از آتش‌نشانان ایستگاه شهرک صنعتی اردبیل تجلیل و قدردانی شد تا زحمات و خدمات این ایثارگران که برای نجات جان و مال مردم، از وجود خود مایه می‌گذارند، به تصویر کشیده شود.

علایی ادامه داد: با ارزیابی‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسئول ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی اردبیل به عنوان آتش‌نشان برتر در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور انتخاب شد که این موضوع نشان از عملکرد مطلوب این ایستگاه در اطفای حریق و عملیات امداد رسانی دارد.

وی از تجهیز این ایستگاه به دومین خودروی آتش‌نشانی خبر داد و افزود: خرید خودروی دوم ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی دو اردبیل با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی انجام شده است که به زودی شاهد استقرار این خودرو در ایستگاه مذکور خواهیم بود.

علایی ادامه داد: با تحویل این خودرو به ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی دو اردبیل با افزایش ناوگان آن در انجام عملیات‌های اطفای حریق میزان خسارات وارده به واحدهای تولیدی در زمان وقوع حوادث نیز کاهش خواهد یافت.