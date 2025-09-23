«طنین تحول»؛ بازتعریف هویت و ساختار هلدینگی هلدینگ مکرر پس از ۳ دهه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هلدینگ مکرر، پیشگام تأمین مواد شیمیایی تخصصی در ایران، در گامی بزرگ پس از سه دهه فعالیت مستمر، هویت بصری تازهای را معرفی و ساختار هلدینگی خود را بازتعریف کرده است. این بازطراحی که شامل بهروزرسانی لوگو، رنگ سازمانی و خطوط گرافیکی کلان است، نشان از جهشی اساسی به سمت حرفهایتر شدن و یکپارچهسازی شرکتهای زیرمجموعه دارد. سازمان از حالت یک تولیدکننده متمرکز خارج و به یک اکوسیستم چندوجهی تبدیل شده که از توانمندیهای حوزههای مختلف صنعتی پشتیبانی میکند.
در چارچوب این تغییرات، هلدینگ مکرر با هدف ایجاد انسجام بیشتر بین زیرمجموعهها، ساختار جدید خود را با تعریف دقیق مسئولیتها و جایگاه هر زیرمجموعه راهاندازی نمود. این مدل مدیریتی به گونهای طراحی شده که ضمن حفظ هویت مستقل هر شرکت، امکان مدیریت متمرکز و تسهیل همکاری میان آنها را فراهم میسازد. فرایند بازطراحی هویتی نیز با تحلیل رفتار ذینفعان، بازنگری مدلهای ارتباطی و تأکید بر ارزشهای کلیدی «اعتبار»، «پایداری» و «نوآوری» انجام گرفته تا تصویر مکرر در ذهن ذینفعان بهینه شود.
هماکنون هلدینگ مکرر با تخصص و توان همه جانبه، علاوه بر تولید بیش از ٣٠٠ نوع محصول شیمیایی با هدف تامین نیاز بیش از ١٦٠٠ واحد صنعتی در کشور و صادرات محصولات خود به ١٩ کشور، در پروژههای استراتژیک ملی نیز مشارکت فعال دارد. از تأمین پوششهای محافظتی در طرحهای بزرگ زیرساختی و پتروشیمی گرفته تا همکاری در توسعه خطوط انتقال آب و طرحهای نوین پالایشگاهی و زیست محیطی. این مشارکتها، گواه اعتماد نهادهای دولتی و بخش خصوصی به توانمندیهای مکرر و تبلور تعهد آن به امنیت و رشد صنعتی کشور است.
همزمان با این تحول ساختاری، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی مکرر نیز راهاندازی شده است. این صندوق با تمرکز بر حمایت مالی از پروژههای دانشبنیان، فناوریمحور و صادرات پایه، قصد دارد منابع لازم برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع شیمیایی ایران را فراهم آورد. سازوکار این صندوق شامل ارزیابی فنی، مالی و زیستمحیطی طرحهاست و با جذب سرمایهگذاران خصوصی و نهادهای مالی دولتی، امکان تأمین بودجه بلندمدت پروژههای کلان را محقق میسازد.
تحول استراتژیک مکرر، علاوه بر روانسازی روند سرمایهگذاری صنعتی، افق جدیدی برای توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری ایران در بازارهای منطقهای و جهانی گشوده است. این ارتقاء ساختاری و هویتی، نشانهای از تعهد مکرر به چشمانداز ملی و رسالت خودکفایی صنعتی است و مسیر همافزایی و نوآوری را برای تمامی ذینفعان مهیا میسازد.
