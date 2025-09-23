زنگ مهر و مقاومت در اصفهان طنین انداخت؛ آغاز سال تحصیلی با یاد شهدا

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با طلوع نخستین روز مهر استان اصفهان بوی زندگی گرفت. آسمان صاف، دمای مطبوع و خیابانهایی که از ساعت هفت صبح رنگینکمان کیف و کفش و روپوش شدند، نوید آغاز سال تحصیلی جدید را دادند.
امسال به گفته محمدرضا نظری، مدیرکل آموزش و پرورش در مجموع ۸۵۰ هزار دانشآموز در سه مقطع تحصیلی وارد مدارس دولتی و غیردولتی استان شدند که این آمار نسبت به سال گذشته حدود دو درصد رشد داشته است.
او اضافه کرد: استان اصفهان اکنون ۵ هزار و ۴۴۵ مدرسه دارد که شامل سه هزار و ۴۵ واحد شهری و ۲ هزار و ۴۰۰ واحد روستایی میشود. از این تعداد، حدود ۱۸ درصد غیرانتفاعی هستند.
بهگفته نظریان امسال بیش از چهار هزار و ۵۰۰ معلم جدید به جمع کادر آموزشی اضافه شدند، و پروژه تجهیز هوشمند ۳۵۰ کلاس درس نیز آغاز شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش اصفهان تصریح کرد: برنامههای این هفته شامل جشنهای آغاز سال، مسابقات فرهنگی-ورزشی، و نشستهای آموزشی با اولیا خواهد بود. هدف، ایجاد فضای پرنشاط و مقاوم در برابر آسیبهای اجتماعی است.
مهر و مقاومت در آئین نمادین با همراهی خانواده شهید
در استان اصفهان مراسم نمادین «زنگ مهر و مقاومت» با حضور استاندار، مسئولان آموزشوپرورش، فرماندهان بسیج دانشآموزی و خانوادهها در دبیرستان نمونه دخترانه امیرالمؤمنین برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور، آئین استانی نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت بهصورت نمادین با همراهی سه فرزند شهید علی صفری از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در آموزشگاه هیئت امنایی بانو شعربافیون آموزشوپرورش ناحیه پنج اصفهان برگزار شد.
همزمان با برگزاری این آئین، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بهصورت رسمی در مدارس استان آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین صبح امروز سه فرزند شهید علی اصغر صفری با نامهای علی، محمد و فاطمه را از خانه تا مدرسه بدرقه کرد.
محمدرضا نظریان در این آئین آموختن درس معرفت از خانواده شهدا را الزامی دانست و گفت: شهدا دانشآموخته مدرسه عشق هستند.
پاسدار علی اصغر صفری دی ماه امسال در حملات رژیم صهیونیستی به کشور در اصفهان شهید شد و از این شهید مدافع وطن سه فرزند به یادگار مانده است.
یاد شهیدان دانشآموز اما امسال بیش از هر سال در وسط حیاط مدرسهای با پرچمهای ایران و نصب عکسهای شهدای نوجوان از جمله فاطمه و مجتبی شریفی از شهدای جنگ ۱۲ روزه جلوهگر بود.
مهر در شهر و روستا؛ از ورزنه تا نجفآباد
این مراسم نه فقط در شهر اصفهان بلکه بهصورت همزمان در تمام شهرستانها و روستاهای استان اجرا شد. در روستای ورزنه، دانشآموزان با لباسهای محلی و پرچمهای سهرنگ وارد کلاسها شدند، در فریدونشهر، هوای پاییزی و مه صبحگاهی به آغاز سال حس شاعرانه بخشیده بود و در نجفآباد خیابانهای منتهی به مدارس با بنرهایی از «مهر و مقاومت» تزئین شده بودند.
مایسا زارع دانشآموز پایه سوم با چشمانی که برق میزد، به خبرنگار مهر گفت: «تابستونم خیلی زود گذشت. دلم برای دوستام تنگ شده بود اما نمیدونم معلمم کی هست اما کاش خوش اخلاق باشه.»
آقای جمالی، معلم فیزیک دبیرستان پسرانه مولوی، که امسال بیست و پنجمین سال تدریسش را آغاز میکند نیز به خبرنگار مهر گفت: هیچ روزی مثل اول مهر نیست حتی برای معلمها، زنگ مهر یعنی ما دوباره یاد میگیریم که چطور یاد بدهیم و زنگ مقاومت یعنی یاد میگیریم که در برابر مشکلات سر خم نکنیم.
در سطح شهر، شهرداری و پلیس راهور نیز به استقبال مهر رفتند. خطوط عابرپیاده مقابل مدارس رنگآمیزی شد، و طرح «همیار پلیس» با حضور دانشآموزان اجرا شد.
در روستاها نیز شوراهای اسلامی با همکاری دهیاریها به تعمیر نیمکتها و آمادهسازی بخاریهای مدارس پرداختند تا هیچ کلاس سردی در زمستان پیش رو نباشد.
زنگ مهر و مقاومت امسال، فقط یک مراسم رسمی نبود پیوندی بود بین خاطرات دیروز و امیدهای فردا. در دستان کوچک دانشآموزان، کتابهایی بود که هنوز بوی چاپ تازه میداد و در نگاهشان باور روشن به اینکه کلاسها میتوانند سنگرهای اندیشه باشند.
مهر در اصفهان دوباره شکفت و با آن فصلی تازه در دفتر زندگی ۸۵۰ هزار دانشآموز ورق خورد، فصلی که مسئولان میگویند با مهر علم و مقاومت نوشته خواهد شد.
