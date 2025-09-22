بوی ماه مهر در آخرین روز از فصل تابستان؛ شکوفه ها به مدرسه رفتند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروز همزمان با آخرین روز از تابستان با نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها سال تحصیلی جدید برای کلاس اولی‌ها در سراسر کشور آغاز شد.

در سال تحصیلی جدید که بطور رسمی از فردا اول مهرماه آغاز می‌شود، بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند؛ از این تعداد ۹ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۴۳ نفر دانش‌آموزان مقطع ابتدایی هستند که یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۴ نفر لازم التعلیم‌های ۶ ساله‌ای هستند که امسال وارد پایه اول ابتدایی می‌شوند.

تصاویری از جشن شکوفه‌ها در تبریز

پاییز از چهارباغ آغاز نمی‌شود، از دفتر مشق کودکی شروع می‌شود

اصفهان در این روز، حال و هوای دیگری دارد. پل‌های قدیمی شهر میزبان نسیم پاییزی‌اند و برگ‌های زرد چنارها روی سنگفرش چهارباغ آرام آرام می‌ریزند. در گوشه‌ای صدای خنده کودکان شنیده می‌شود و در گوشه‌ای دیگر پچ‌پچ مادرانی که برای نخستین بار کودکانشان را راهی کلاس اول می‌کنند. مهر در اصفهان تنها آغاز مدرسه نیست، بلکه آئینی جمعی است که هر سال تکرار می‌شود و ریشه‌های آن به حافظه تاریخی همه مردم گره خورده است.

بسیاری از والدین در این روز، کلاس اولی‌های دیروزند. وقتی فرزندشان با چهره‌ای پر از هیجان و دلهره در صف صبحگاهی می‌ایستد، درون خود دوباره کودک می‌شوند و خاطرات نیمکت‌های چوبی، دفترهای ۴۰ برگ و معلمان مهربان یا سختگیرشان زنده می‌شود. این هم‌زمانی گذشته و حال، همان چیزی است که یکم مهر را از هر روز دیگری متمایز می‌کند.

تصاویری از جشن شکوفه‌ها در اصفهان

زنگ شکوفه‌ها در مدارس ابتدایی استان ایلام نواخته شد

مراسم نمادین جشن «شکوفه‌ها» همزمان با آغاز تحصیل ۹ هزار دانش‌آموز کلاس اولی استان ایلام، امروز در دبستان تزکیه شهر ایلام با حضور مسئولان استانی و کشوری آموزش و پرورش، خانواده‌ها و نوآموزان برگزار شد.

این مراسم که به صورت همزمان در ۷۰۰ واحد آموزشی ابتدایی سراسر استان برگزار شد، با شور و شوق دانش‌آموزان کلاس اولی، خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس همراه بود.

جشن شکوفه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد