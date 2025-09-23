کشف ۳۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ایستگاه انتظامی پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: در چهار چوب شیوه نامه اجرایی پلیس گمرک، خودروهای موجود در پایانه مرزی پرویزخان توسط اکیپ‌های گشتی ایستگاه انتظامی مستقر در محل، مورد بررسی قرارگرفته و ۲ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شناسایی شد.

وی ادامه داد: در این راستا مقدار ۳۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف که برابر اعلام کارشناسان؛ ارزش آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان برخورد با پدیده شوم قاچاق را از مهمترین برنامه‌های این پلیس برشمرد و تصریح کرد: نقش مردم در پیشبرد این برنامه‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود و مردم عزیز می‌تواند با شماره گیری ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و ارز و انبارهای احتکار شده با ما در میان بگذارند.