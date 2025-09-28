پرداخت ۹۷ درصدی مطالبات گندمکاران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی‌نسب صبح یک‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فصل خرید تضمینی گندم که از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده بود، به پایان رسیده است، گفت: ۱۳ هزار و ۸۶۶ تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شده که هزار و ۷۰۴ تن توسط مراکز ملکی و ۱۲ هزار و ۱۶۲ تن توسط مراکز مباشر بوده است.

حسینی‌نسب با بیان اینکه در این فصل ۱۶ مرکز خرید در سطح استان فعال بودند، افزود: دو هزار و ۵۴۹ کشاورز محصول خود را در قالب ۴ هزار و ۹۴ محموله به این مراکز تحویل دادند.

وی با بیان اینکه شهرستان بشرویه با خرید سه هزار و ۲۲۵ تن گندم، رکورددار میزان خرید در استان بوده است، افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

به گفته سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، ارزش کل گندم خریداری شده ۲۸۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان برآورد می‌شود که تاکنون ۹۷ درصد آن پرداخت شده است.