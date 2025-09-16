پیش بینی برداشت ۳۱۵۰ تن خرما در خراسان جنوبی؛ استان در رتبه ۹ تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی، بیان کرد: این استان در تولید ملی خرما جایگاه نهم را پس از استان‌های کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد دارد.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۹۷ هکتار در استان زیرکشت خرما است، ادامه داد: شهرستان طبس رتبه نخست و شهرستان نهبندان رتبه دوم تولید خرما در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش‌بینی تولید سه هزار و ۱۵۰ تن خرما در سال جاری خبر داد و افزود: از این میزان ۷۵۰ تن رقم کبکاب، ۲۶۰ تن رقم مضافتی و دو هزار و ۱۴۰ تن ارقام محلی (خشک و نیمه‌خشک) است.