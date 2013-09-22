به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش نیشابور گفت: 80 کلاس درس در قالب پنج پروژه آموزشی در آستانه آغاز سال تحصیلی تحویل این اداره میشود.
محمدیوسف سپهریراد در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: شرایط شهرستان برای نواخته شدن زنگ ایثار و مهر و حضور 60 هزار نفر دانشآموز فراهم شده است.
رئیس آموزش و پرورش نیشابور با بیان اینکه دبیرستانی ویژه دانشآموزان دختر متاهل راهاندازی شد، بیان کرد: برای تامین امنیت دانشآموزان، یک دبیرستان دخترانه در منطقه آسیبزا تعطیل شده و به منطقهای امن انتقال یافت.
سپهری راد از فرماندار درخواست کرد برای اتصال انشعابات آب، برق و گاز مدارس جدیدالاحداث افتتاح شده، مساعدت کند تا هزینه این انشعابات در اسرع وقت پرداخت شود.
وی با اشاره به کسب موفقیتهای علمی و ورزشی دانشآموزان نیشابور، افزود: سال آینده تمام مدارس نیشابور یک نوبت بسته میشود.
رئیس آموزش و پرورش نیشابور با بیان اینکه همه باید نگران تربیت دانشآموزان و به عبارتی تضمین آینده کشور باشیم، خبر داد و گفت: بیش از شش هزار نفر دانشآموز نیشابوری در سال تحصیلی گذشته توسط اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.
سپهریراد با بیان اینکه بار اصلی جنگ روی دانشآموزانی بود که از کلاسهای درس راهی جبهههای دفاع مقدس شدند، اظهار کرد: بیش از 257 شهید معلم و دانشآموز شهید از نیشابور تقدیم انقلاب اسلامی شده است.
انجام تبلیغات محیطی هفته دفاع مقدس در ادارات نیشابور
فرماندار نیشابور خواشتار انجام تبلیغات محیطی در ادارات و نهادها در خصوص هفته دفاع مقدس شد.
اسفندیار جلایری در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: دفاع از نظام جمهوری اسلامی با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب بسیار راحتتر از ابتدای انقلاب است.
فرماندار نیشابور بیان کرد: هر لحظه در هر مسئولیت با تصمیم و عمل درست باید از نظام دفاع کنیم.
جلایری تصریح کرد: خود جنگ با تمام سختیها، برکاتی داشته است که میتواند به اثبات غرور ملی و حمایت از تفکر مذهبی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه همیشه باید پای کار باشیم، تاکید کرد: امروز هم باید با همان آموختهها در مقابل ناتوی فرهنگی و تحریمهای اقتصادی دفاع کنیم.
فرماندار نیشابور با بیان اینکه باید انگشت اشاره حضرت آقا را همیشه تاریخ ببینیم، تصریح کرد: همه ما یک فرمانده بیشتر نداریم و یقین داریم اگر همه گوش به فرمان فرمانده باشند عزت کشور حفظ میشود.
جلایری بیان کرد: اگر کسی بخواهد نرمشی و تدبیری برای منافع ملت داشته باشد فقط باید با نظر حضرت آقا باشد.
وی خواهان انجام تبلیغات محیطی در ادارات و نهادها در خصوص هفته دفاع مقدس شد.
فرماندار نیشابور در قبال انتقادات نمایندگان مجلس، گفت: هر آنچه برای توسعه نیشابور لازم باشد، انجام میدهیم تا شاخصهای عمرانی نیشابور از متوسط استانی و کشوری بالاتر رود.
جلایری همچنین دستور داد تا انشعابات مدارس مورد تقاضا وصل و بعد بدهی آموزش و پرورش در قالب تقسیط پرداخت شود.
نظر شما