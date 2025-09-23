بهتاش خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار مربوط به غرقشدگی در استان اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، چهار نفر در آبهای استان جان خود را از دست دادهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳)، هفت نفر که همگی مرد بودند، بر اثر غرقشدگی فوت کرده بودند و بنابراین امسال شاهد کاهش این آمار هستیم.
وی با اشاره به جزئیات فوتیهای ناشی از غرقشدگی در سال جاری، گفت: از میان چهار نفر فوتشده، دو نفر در دریاچههای مصنوعی و سدها، یک نفر در یک دریاچه طبیعی و یک نفر دیگر نیز در یک استخر کشاورزی غرق شدهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشتر موارد غرقشدگی در پنج ماهه نخست امسال در آبهای آزاد رخ داده است، افزود: متأسفانه بیتوجهی به هشدارها و حضور در کنار رودخانهها و سدها، زمینهساز بروز حوادث تلخ برای خانوادهها میشود.
خانیآباد تأکید کرد: لازم است مردم از نزدیک شدن به رودخانهها، سدها و سایر آبهای آزاد خودداری کنند و خانوادهها نیز نسبت به کنترل رفتوآمد کودکان و نوجوانان در اطراف منابع آبی حساسیت بیشتری به خرج دهند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.
کرمانشاه - مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از ثبت چهار مورد فوت ناشی از غرقشدگی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
بهتاش خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار مربوط به غرقشدگی در استان اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، چهار نفر در آبهای استان جان خود را از دست دادهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳)، هفت نفر که همگی مرد بودند، بر اثر غرقشدگی فوت کرده بودند و بنابراین امسال شاهد کاهش این آمار هستیم.
نظر شما