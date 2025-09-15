به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص آخرین وضعیت استادیوم آزادی گفت: ورزشگاه آزادی به دلیل قدمتی که داشته است نیاز به اصلاحاتی داشت تا این کار انجام شود. با حضور آقای دنیامالی در وزارت ورزش و بعد از آن حضور من در شرکت توسعه که از اواخر دی ماه سال گذشته انجام شد، با پروژه‌ مرمت ضلع غربی ورزشگاه آزادی روبرو شدیم که رو به انتها بود.

او ادامه داد: اواخر دی ماه سال گذشته بخش ضلع غربی تحویل داده شد که گنجایش ۲۵ هزار نفر را هم شامل می‌شد و تا بیستم خردادماه که بازی تیم ملی ایران و کره شمالی برگزار شد حدود ۲۳ مسابقه را پوشش داد. سپس درگیر جنگ ۱۲ روزه شدیم. در بهمن و اسفند گذشته، کارگاه عمرانی به دلیل برگزاری بازی‌ها دچار تعطیلی شد و همین عمل باعث شد کار عمرانی ادامه دار انجام نشود.

وی با اشاره به مصاحبه اخیر احمد دنیامالی وزیر ورزش در خصوص زمان اتمام پروژه مرمت این ورزشگاه گفت: ورزشگاه آزادی تا پایان ۱۴۰۵ عملیات عمرانی دارد که دنیامالی هم به آن اشاره کرد. ما برای اینکه به اجرای کار عمرانی کمک کنیم نباید کارگاره را تعطیل کنیم تا ضلع شرقی و شمالی را منسجم مرمت کنیم. زیرساخت‌هایی مثل چمن، نور و پست برق ورزشگاه به گونه‌ای است که ما نمی توانیم فعلا در ورزشگاه آزادی بازی برگزار کنیم.

این موضوع در حالی مطرح شد که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نسبت به عدم برگزاری دیدارهای خود در استادیوم آزادی گلایه داشتند اما به نظر می‌رسد آنها قرار نیست در لیگ بیست و پنجم رنگ و بویی از استادیوم خاطره انگیز خود بچشند!