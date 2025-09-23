به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز سه‌شنبه در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت، اظهار داشت: ۳۶۴ هزار دانش‌آموز در استان لرستان امسال وارد ۱۸ هزار کلاس درس شدند. از این میان ۲۷ هزار دانش‌آموز از پایه نهم به دهم راه یافته‌اند که حدود هفت هزار نفر از آنها مربوط به شهر خرم‌آباد هستند. در میان این نوجوانان استعدادهای برتر و نهفته فراوانی وجود دارد که می‌تواند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در سطح جهان بدرخشد، همان‌گونه که پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد افتخارآفرینی جوانان در میادین مختلف علمی و ورزشی بوده‌ایم.

وی افزود: خاستگاه رشد، ترقی و فناوری هر کشوری آموزش‌وپرورش است، این رشد از زبان و قلم معلمان دلسوزی می‌جوشد که سال‌ها در کلاس‌های درس موهای خود را سپید کرده‌اند. تعلیم‌وتربیت، ارتقای فرهنگی و دینی و پیشرفت علمی کشور مرهون تلاش بی‌وقفه معلمان است، هر سرمایه‌گذاری در این حوزه نه هزینه بلکه سرمایه‌ای ماندگار است که چندبرابر بازده خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ضمن تقدیر از زحمات مسئولان و خیرین مدرسه‌ساز، گفت: باوجود تلاش‌های بسیار، نیازها فراوان است و همه باید برای رفع آن‌ها کمک کنند؛ چه دولت، چه ملت و چه نیکوکاران.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) تأکید کرد: اگر کسی معدن را کشف کند؛ اما طلا و نقره آن را نشناسد، از آن بهره‌ای نمی‌برد. باید با علم، آگاهی، نقشه و برنامه‌ریزی از این استعدادهای نهفته بهره گرفت تا در سایه دین و دانش به رشد فرهنگی، دینی، علمی و معنوی دست یابیم، آینده کشور در دست شما دختران و پسران دانش‌آموز است و رسالت بزرگی بر دوش دارید، همان‌گونه که شهدا به ما آموختند باید از حداکثر فرصت‌ها برای رشد و تعالی استفاده کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به اهمیت مدیریت زمان، تصریح کرد: از ۱۶۸ ساعت هفته باید نهایت استفاده را برد. شهدا، جانبازان، آزادگان و دانشمندان ما از وقت خود بهره کافی بردند و همین سبب شد خدماتی ارزشمند در عرصه‌های مختلف به کشور ارائه دهند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آن را رویدادی تاریخی صرف ندانست و گفت: دفاع مقدس به ما می‌آموزد که ملت ایران با همبستگی و انسجام توانست در برابر دشمنان و زورگویانی که به دنبال تجزیه کشور بودند بایستد، امروز نیز در میدان تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، با همان انسجام ملی می‌توان دشمن را شکست داد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای لرستان و شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و در ادامه با توصیه به دانش‌آموزان برای ارتباط با مساجد و نهادهای فرهنگی گفت: دختران و پسران دانش‌آموز باید با مساجد، انجمن‌های اسلامی، حلقه‌های صالحین، بسیج دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی پیوند برقرار کنند. تنها بابصیرت، دین، دیانت و دانش است که می‌توان به قله‌های رفیع و منیع دست‌یافت.