اصغری: آموزش و پرورش قزوین باید در جمع ۵ استان برتر کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی اصغری صبح سه‌شنبه در آیین بازگشایی مدارس استان که در مدرسه شهیدان شالباف برگزار شد با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر چهار اصل بنیادین در مسیر تحول آموزش و پرورش استان تأکید و اظهار کرد: اخلاق، علم‌محوری، برنامه‌محوری و تحول‌گرایی، چهار ستون اصلی حرکت آموزش و پرورش قزوین در سال جاری هستند.

وی با بیان اینکه اخلاق باید بر همه امور این سازمان بزرگ و پیچیده حاکم باشد، افزود: توجه به مبانی اخلاقی و مصادیق مورد تأکید علمای اخلاق، نخستین اصل مورد توجه ماست. دومین اصل، محوریت علم در همه فعالیت‌هاست؛ چرا که آموزش و پرورش بدون تکیه بر دانش، نمی‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد.

اصغری با تاکید بر اینکه اصل سوم برنامه‌محوری است ادامه داد: نمی‌توان انتظار موفقیت داشت مگر آنکه آموزش و پرورش با چشم‌انداز روشن و برنامه‌های مدون حرکت کند و ما خود را مکلف می‌دانیم که بر اساس سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های تدوین‌شده در استان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه اصل چهارم نیز تحول‌خواهی است، اضافه کرد: در جامعه‌ای که پیوسته در حال تغییر است، نمی‌توان با روش‌های سنتی گذشته به موفقیت رسید.

اصغری با اشاره به رشد چشمگیر کیفیت آموزشی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: در دولت وفاق، اتفاقات خوبی در سراسر کشور رقم خورده و در استان قزوین نیز شاهد افزایش دو و نیم برابری پذیرفته‌شدگان رتبه‌های برتر کنکور نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با اعلام هدف‌گذاری آموزش و پرورش استان برای ورود به جمع پنج استان برتر کشور طی چهار سال آینده، گفت: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که می‌خواهیم از رتبه سی‌ام به جایگاه پنج استان برتر برسیم و این ادعا نه تنها به گزاف نیست بلکه با اتکاء به مدیران و معلمان ارزشمند استان، قابل تحقق است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تاکید کرد: این هدف باید به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود تا با همت همگانی به نتیجه برسد.

اصغری با گرامی‌داشت یاد شهیدان، تأکید کرد: شهیدان ناظر بر رفتار و گفتار ما هستند و ما باید در مسیر و روشی که آنان ترسیم کرده‌اند حرکت کنیم. تربیت تمام‌ساحتی، هدف اصلی ماست و نمی‌خواهیم صرفاً در ساحت علم و فناوری موفق باشیم.

وی در پایان یادآور شد: تهذیب و تزکیه مقدم بر تعلیم است و کسی می‌تواند به وظایف خود عمل کند که پیش از کسب دانش، خود را تربیت کرده باشدو اگر این مهم محقق شود سایر اهداف نیز به‌طور طبیعی تحقق خواهند یافت.