  1. استانها
  2. کردستان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

فرماندار بیجار: سیاست‌های حمایتی در حوزه صنعت نیازمند بازنگری است

فرماندار بیجار: سیاست‌های حمایتی در حوزه صنعت نیازمند بازنگری است

بیجار- فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران، گفت: تسهیلات بانکی در شرایط فعلی مانع جدی توسعه واحدهای صنعتی شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیجار اظهار کرد: در این شهرک ۷۴ واحد صنعتی تعریف شده که از این تعداد، ۴۵ واحد فعال، ۱۱ واحد نیمه‌فعال و ۵ واحد در دست اجرا هستند و مابقی واحدها غیرفعال اند.

وی افزود: سهم ۷۰ درصدی آورده سرمایه‌گذار و ۳۰ درصدی تسهیلات بانکی، یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه صنعتی در شهرستان‌های کمتر برخوردار از جمله بیجار است، چراکه سرمایه‌گذاران خرد توان تأمین چنین آورده‌ای را ندارند و همین امر موجب توقف بسیاری از طرح‌ها در نیمه‌راه می‌شود.

فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: بیجار با دارا بودن ۴۶ درصد از معادن فعال استان، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی دارد و لازم است مشوق‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: اگر سیاست‌های حمایتی در این حوزه بازنگری نشود، صنعت در شهرستان آینده روشنی نخواهد داشت.

کد خبر 6599057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها