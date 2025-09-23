به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سهشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیجار اظهار کرد: در این شهرک ۷۴ واحد صنعتی تعریف شده که از این تعداد، ۴۵ واحد فعال، ۱۱ واحد نیمهفعال و ۵ واحد در دست اجرا هستند و مابقی واحدها غیرفعال اند.
وی افزود: سهم ۷۰ درصدی آورده سرمایهگذار و ۳۰ درصدی تسهیلات بانکی، یکی از مهمترین مشکلات توسعه صنعتی در شهرستانهای کمتر برخوردار از جمله بیجار است، چراکه سرمایهگذاران خرد توان تأمین چنین آوردهای را ندارند و همین امر موجب توقف بسیاری از طرحها در نیمهراه میشود.
فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: بیجار با دارا بودن ۴۶ درصد از معادن فعال استان، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی دارد و لازم است مشوقهای ویژهای برای جذب سرمایهگذاران در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: اگر سیاستهای حمایتی در این حوزه بازنگری نشود، صنعت در شهرستان آینده روشنی نخواهد داشت.
