۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

راهپیمایی جمعه‌های «خشم و نصر» در گیلان برگزار می شود

رشت- روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی جمعه‌های «خشم و نصر» چهارم مهر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر، چهارم مهر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

جنایات رژیم جلاد و ددمنش صهیونیستی علیه مردم مظلوم و قهرمان غزه در سایه حمایت مستقیم شیطان بزرگ آمریکای جهان‌خوار و کشورهای استکباری و سکوت شوم سازمان‌های بین‌المللی، مدعیان دروغین حقوق بشر و رسانه‌های خودفروخته غربی ادامه یافته است. امروز حقیقت تلخ و جانسوزی که در غزه عزیز در جریان است یک فاجعه عظیم انسانی محسوب می‌شود که میلیون‌ها مرد بی‌دفاع، زن بی‌پناه و کودک بی‌گناه را با محاصره و تحمیل گرسنگی، تشنگی و کمبود شدید دارو، قربانی شرارت‌های منفورترین رژیم سیاسی جهان کرده است.

جنایات آشکار رژیم نامشروع و دیو سرشت صهیونیستی و حامی استکباری آن آمریکای خون‌آشام فراتر از یک درگیری نظامی بلکه نسل‌کشی سازمان‌یافته است که قطعاً به‌عنوان لکه ننگی بی‌بدیل در تاریخ معاصر جهان ثبت شده و مورد قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت.

در پی استمرار این جنایات، گیلانیان انقلابی، غیور و ولایت‌مدار، یک‌بار دیگر با حضور گسترده، پرشور و دشمن‌شکن در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» که پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۴/۷/۱۴۰۴ در سراسر استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی تا سه‌راه منظریه برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی گیلان ضمن اعلام مجدد حمایت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی و همبستگی ناگسستنی خود با مردم مظلوم و قهرمان غزه و ابراز انزجار و محکومیت شدید استمرار جنایات رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی، تاکید می‌کنند مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان هرگز در برابر این نسل‌کشی آشکار سکوت نخواهند کرد و معتقدند که به یاری خداوند، وعده الهی پیروزی حق بر باطل محقق شده و به‌زودی جهانیان شاهد پیروزی و رهایی مردم مظلوم فلسطین و نابودی کامل اسرائیل خون‌خوار و شکست آمریکای جنایتکار خواهند بود.

