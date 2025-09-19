  1. استانها
  2. قزوین
فریاد خشم مردم قزوین علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

قزوین – مردم قزوین پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه راهپیمایی را برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با برگزاری نماز جمعه، راهپیمایی خشم در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، با حضور گسترده نمازگزاران و اقشار مختلف مردم در قزوین برگزار شد.

این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجدالنبی آغاز شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی، مسیر میدان آزادی را طی کردند.

مردم قزوین با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر، خشم و انزجار خود را نسبت به اقدامات وحشیانه این رژیم در غزه اعلام کردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با فریادهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «فلسطین تنها نیست»، ضمن ابراز همبستگی با مردم مظلوم غزه، خواستار اقدام جدی نهادهای بین‌المللی برای توقف جنایات و حمایت از ملت فلسطین شدند.

راهپیمایی خشم در قزوین، جلوه‌ای از بیداری اسلامی و روحیه ظلم‌ستیزی مردم این دیار بود که بار دیگر نشان دادند در دفاع از مظلومان، همواره پیشگام و متحد هستند.

