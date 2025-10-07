  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» در خوزستان برگزار می شود

اهواز - مردم استان خوزستان در ادامه راهپیمایی‌های «جمعه‌های خشم و نصر» این هفته پس از نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور در مصلاهای استان، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردمی «جمعه‌های خشم و نصر» در محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه، روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان برگزار می‌شود.

این مراسم پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلاهای سراسر استان برگزار خواهد شد و مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر صدای مظلومیت ملت فلسطین را فریاد خواهند زد و جنایات رژیم اشغالگر را محکوم خواهند کرد.

مرکز استان خوزستان، اهواز، نیز میزبان این راهپیمایی خواهد بود و نمازگزاران در مصلی مهدیه امام خمینی گردهم می‌آیند تا با شعارهای ضد صهیونیستی، همبستگی خود را با محور مقاومت اعلام کنند.

