گرد و غبار استان زنجان فرا می گیرد

کاوه حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان زنجان، تودهای از گرد و غبار همراه با افزایش سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز جمعه وارد استان خواهد شد.
وی اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در حالت آمادهباش قرار دارند و اطلاعرسانی عمومی به مردم از طریق رسانههای جمعی و سامانههای رسمی در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به ضرورت توجه مردم به هشدارها و توصیههای ایمنی افزود: از شهروندان گرامی، بهویژه گروههای حساس نظیر سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی درخواست میکنیم در ساعات اوج آلودگی از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت نیاز حتماً از وسایل حفاظتی مانند ماسکهای استاندارد استفاده کنند.
حقیقی ادامه داد: کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر و پرهیز از فعالیتهای سنگین در فضای باز میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات تنفسی و قلبی برای گروههای آسیبپذیر داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد: اخبار و اطلاعیههای مربوط به پدیده گرد و غبار صرفاً باید از طریق منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری شود و شهروندان از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق در فضای مجازی خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی و بهداشتی استان در آمادهباش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای کاهش اثرات احتمالی این پدیده در دستور کار است.
