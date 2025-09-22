صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: طی دو روز آینده در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی بهویژه نیمه شمالی این استانها و در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استانهای زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، همچنین روز سهشنبه (یکم مهر) در استانهای گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
وی افزود: روز چهارشنبه (۲ مهر) بارشها در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی ادامه دارد و روز پنجشنبه (۳ مهر) نیز شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال استانهای سمنان و خراسان رضوی شاهد بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و احتمال گردوخاک خواهند بود.
ضیائیان تصریح کرد: طی دو روز آینده در ارتفاعات شمالغرب، بارش برف دور از انتظار نیست. همچنین در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
وی با اشاره به شرایط باد در کشور بیان کرد: طی سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوبغرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای شمالی و جنوبی البرز، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال در دید افقی شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به وضعیت پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۳۱ شهریورماه) صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد و گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
نظر شما