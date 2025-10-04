  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

رحمان نیا: هوای سرد در زنجان تداوم دارد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از تداوم هوای سرد در این استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا حمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی فعلا پیش بینی نمی شود.

وی ابراز کرد: تا اواسط هفته جاری جوی پایدار برای استان زنجان حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد ملایم در استان خبر داد و گفت: در این راستا باز هم به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا همچنان سرد خواهد بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتی گراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم تر شده است.

