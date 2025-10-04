رحمان نیا: هوای سرد در زنجان تداوم دارد

محمدرضا حمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی فعلا پیش بینی نمی شود.

وی ابراز کرد: تا اواسط هفته جاری جوی پایدار برای استان زنجان حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد ملایم در استان خبر داد و گفت: در این راستا باز هم به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا همچنان سرد خواهد بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۶ درجه سانتی گراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم تر شده است.