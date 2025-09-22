کاهش محسوس دمای هوای استان زنجان

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود و شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش باران در ارتفاعات کوهستانی محسوس خواهد بود، ابراز کرد: با توجه به بارش باران احتمال سیلابی شدن سیلاب‌ها و مسیل‌ها وجود دارد که در این میان مردم استان در حد ممکن در کنار رودخانه‌ها اتراق نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش محسوس دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: هوای استان سرد می‌شود و با توجه به سیلابی شدن رودخانه‌ها و کاهش دما هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

وی بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.