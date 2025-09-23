نماینده مردم سنندج در مجلس: آموزش اساس توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی صبح سه شنبه در آئین بازگشایی مدارس استان کردستان که با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و معلمان، بر اهمیت آموزش به‌عنوان محور اصلی توسعه کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در همه کشورهای توسعه‌یافته آموزش به‌عنوان «اساس توسعه» شناخته می‌شود، افزود: در هر کشوری که به پیشرفت رسیده، سرمایه انسانی آن از مدارس و سیستم آموزشی تربیت شده است.

مرادی گفت: امید داریم که بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و استعدادهای نهفته، نسلی را تربیت کنیم که بهتر از نسل‌های قبلی خود باشد و بتواند در پیشبرد اهداف کشور نقش‌آفرینی کند.

توجه به عدالت آموزشی و رفع نابرابری‌ها

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های اخیر در حوزه آموزش و پرورش استان کردستان، از روند رو به رشد آموزشی در این استان قدردانی کرد، اما در عین حال از کمبودها و نابرابری‌های موجود در برخی مناطق از جمله حاشیه‌نشینی و روستاها سخن گفت و افزود: هنوز در برخی از مناطق استان نیاز به بهبود فضاهای آموزشی، نوسازی تجهیزات و رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان وجود دارد.

مرادی ادامه داد: درخواست ما از دولت و وزارت آموزش و پرورش این است که رسیدگی به استان کردستان و به‌ویژه حوزه آموزش در این استان باید در اولویت قرار گیرد تا عدالت آموزشی به‌طور کامل محقق شود.

نقش خیرین و مسئولان در بهبود وضعیت آموزشی مهم است

نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود از تلاش‌های خیرین در حوزه مدرسه‌سازی و بهبود وضعیت آموزشی استان قدردانی کرد و گفت: خیرین بزرگوار استان که با فداکاری‌های خود و اختصاص وقت، انرژی و منابع مالی به آموزش و پرورش کمک می‌کنند، در حقیقت در ساختن آینده کشور نقش مؤثری دارند.

وی همچنین از حسن‌نیت و تعامل مثبت مسئولان آموزشی استان، به‌ویژه آقای حسینی مدیر کل آموزش و پرورش، تقدیر کرد و افزود: همکاری و تلاش‌های مشترک میان مسئولان استانی، کشوری و خیرین در این زمینه می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در وضعیت آموزش استان شود.

سالار مرادی در سخنان خود بر حمایت مستمر مجلس از آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود تا با تدوین قوانین و تخصیص بودجه‌های لازم، زمینه‌های لازم برای توسعه و عدالت آموزشی در سراسر کشور و به‌ویژه استان کردستان فراهم شود.

وی همچنین از تلاش‌های معلمان و والدین در تربیت نسل آینده کشور قدردانی کرد و برای تمامی دانش‌آموزان و معلمان استان کردستان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت کرد.