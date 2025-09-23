به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح سه شنبه در مراسم رسمی بازگشایی مدارس استان که با حضور جمعی از مسئولین، دانش‌آموزان و والدین در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و احترام به روح امام خمینی (ره)، شهدا و به ویژه شهدای کردستان و شهدای جنگ ۱۲ روزه، از حضور تمامی دانش‌آموزان، خیرین، اعضای شورای اداری و شورای تأمین استان تقدیر کرد.

وی همچنین از زحمات مدیران و کارکنان مدارس که این مراسم را برگزار کردند، تشکر ویژه‌ای به عمل آورد.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم به توسعه آموزش و پرورش گفت: دولت آقای پزشکیان توجه ویژه‌ای به مسئله توسعه عدالت آموزشی دارد و در اکثر جلسات شورای آموزش و پرورش، شخصاً حضور می‌یابد. این نشان می‌دهد که دولت عزمی راسخ در توجه به مدارس و معلمان دارد.

لزوم هم‌افزایی مدرسه، خانواده و دانش‌آموزان

ورمقانی سپس به لزوم همکاری میان خانواده‌ها و مدارس در تربیت دانش‌آموزان تاکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان مدرسه، دانش‌آموز و خانواده، به خصوص در دوره‌های ابتدایی و متوسطه، می‌تواند منجر به پرورش نسلی توانمند، باسواد و متخصص شود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: این نسل نه تنها آینده کشور را رقم خواهد زد بلکه بسترهای توسعه پایدار و متوازن را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه به نکته‌ای از شهید چمران اشاره کرد که بر تعهد و تخصص تأکید دارد: در تربیت دانش‌آموزان، باید به دو مقوله تخصص و تعهد توجه ویژه‌ای داشته باشیم و کسانی که هم تخصص دارند و هم تعهد، می‌توانند در مسیر توسعه کشور نقش آفرینی کنند و افرادی که فاقد یکی از این دو ویژگی هستند، قطعاً در فرآیند خدمت به کشور دچار مشکل خواهند شد.

وی همچنین به خانواده‌ها توصیه کرد که در روند آموزشی فرزندان خود در مدارس نظارت مستمر داشته باشند و افزود: انتظار داریم والدین عزیز به طور مستمر روند تحصیلی و پیشرفت‌های آموزشی فرزندانشان را پیگیری کنند و این همکاری و توجه، تأثیرات مثبت زیادی بر روحیه دانش‌آموزان و معلمان خواهد داشت.

همت خیرین مدرسه‌ساز در توسعه آموزش

ورمقانی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به ۳۰۰ هزار دانش‌آموز کردستانی، به همت و همکاری خیرین در حوزه مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: در کمتر از یک ماه قبل، شاهد افتتاح مدرسه‌ای در یکی از روستاهای استان بودیم که به همت مردم، خیرین و دولت ساخته شد و این هم‌افزایی می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.

وی همچنین از نیکوکاران و خیرین مدرسه‌ساز که در ساخت مدارس و بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان استان کردستان نقش دارند، تشکر و قدردانی کرد و افزود: این همکاری‌ها در راستای توسعه عدالت آموزشی در استان و کشور، بسیار ارزشمند است.

ورمقانی در پایان، سلام استاندار کردستان به جمع حاضر را نیز منتقل کرد و از تلاش‌های مشترک دولت و مردم در راستای توسعه و پیشرفت استان کردستان تشکر و قدردانی کرد.