حسن بکلو: برق خانگی صنایع و کشاورزی در استان تهران فعلا قطع نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو اظهار داشت: همچنان از همه ساکنان فهیم و همراه استان تهران انتظار داریم که بر مدیریت مصرف انرژی خود حساس بوده تا به یاری خداوند و تلاش کارکنان صنعت برق هیچ گونه خاموشی و اختلالی در توزیع برق پایدار ایجاد نشود.

وی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان افزود: بی تردید آینده آباد و آزاد ایران اسلامی در گروی تعلیم و تربیت هر چه بهتر فرزندان این مرز و بوم است و ما خود را مکلف به تأمین حداکثری برق پایدار برای محیط‌های آموزشی می‌دانیم.