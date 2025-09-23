  1. استانها
  2. تهران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

حسن بکلو: برق خانگی صنایع و کشاورزی در استان تهران فعلا قطع نمی شود

حسن بکلو: برق خانگی صنایع و کشاورزی در استان تهران فعلا قطع نمی شود

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: برنامه‌های مدیریت بار در همه بخش‌های مصرف شامل صنایع، خانگی، کشاورزی از امروز - یکم مهر ماه - تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو اظهار داشت: همچنان از همه ساکنان فهیم و همراه استان تهران انتظار داریم که بر مدیریت مصرف انرژی خود حساس بوده تا به یاری خداوند و تلاش کارکنان صنعت برق هیچ گونه خاموشی و اختلالی در توزیع برق پایدار ایجاد نشود.

وی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان افزود: بی تردید آینده آباد و آزاد ایران اسلامی در گروی تعلیم و تربیت هر چه بهتر فرزندان این مرز و بوم است و ما خود را مکلف به تأمین حداکثری برق پایدار برای محیط‌های آموزشی می‌دانیم.

کد خبر 6599136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها