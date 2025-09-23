فراخوان دومین دوره «جایزه صادراتی نانو» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، از تمامی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو دعوت کرد تا در دومین دوره «جایزه صادراتی نانو» مشارکت کنند. وی در این باره گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این جایزه، تقدیر از شرکت‌های برتر و پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی و همچنین تشویق و ترغیب سایر فعالان این عرصه برای توسعه هرچه بیشتر بازارهای جهانی است. این رویداد در راستای تحقق اهداف سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو طراحی شده و بر معرفی توانمندی‌های فناورانه ایران در عرصه بین‌المللی و ترویج صادرات پایدار و باکیفیت تمرکز دارد.

دوره اول این جایزه که آبان سال گذشته همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. در آن دوره، از هفت شرکت پیشرو که در زمینه صادرات محصولات نانویی عملکرد درخشانی داشتند، تقدیر به عمل آمد.

در دوره جدید، تلاش شده است معیارهای جامع‌تری در نظر گرفته شود به طوری که شرکت‌ها در این دوره در پنج حوزه رقابتی اصلی ارزیابی خواهند شد: حجم کل صادرات بر اساس ارزش دلاری، گستره جغرافیایی صادرات یا تعداد کشورهای هدف، پیچیدگی فناوری محصول که بر اساس ارزش دلاری هر کیلوگرم محصول سنجیده می‌شود، شرکت‌های صادرات اولی که برای اولین بار در سال ۱۴۰۳ موفق به صادرات محصولات نانویی شده‌اند، و در نهایت، رشد صادرات که به شرکت‌هایی با بالاترین رشد نسبی نسبت به سال قبل تعلق خواهد گرفت. برندگان هر یک از این بخش‌ها در آبان ماه ۱۴۰۴ و در حاشیه شانزدهمین جشنواره فناوری نانو مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شرکت در این جایزه برای تمامی شرکت‌های فعال در حوزه نانو آزاد است، مشروط بر اینکه شرایط زیر را دارا باشند: محصولات صادراتی آن‌ها باید گواهی نانومقیاس را دریافت کرده باشند؛ شرکت‌ها می‌بایست فرم مالی طرح پیمایش بازار محصولات نانو را که در وب‌سایت ستاد قرار دارد، تکمیل کنند. این فرم شامل اطلاعات مهمی مانند نام محصول، مقدار، ارزش دلاری و کشورهای هدف است؛ ارسال مستندات معتبر مانند گواهی صادرات، فاکتورها، کد تعرفه گمرکی و سایر مدارک مربوطه نیز ضروری است.