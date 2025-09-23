حضور نمایش «بشنو» در جشنواره عروسکی شارلویل مزیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایش «بشنو» که به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه نوجوانان و بزرگسالان تولید شده است؛ بر اساس داستان «طوطی و بازرگان» (مولانا) و «ماهیای که صدای دریا را میشنود» زهرا خیالیصبری است.
در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: ماهیای در تنگ زندگی میکند و آرزوی آزادی دارد. طوطیای برایش قصهای تعریف میکند همان قصه معروف طوطی و بازرگان (نوشتهی حضرت مولانا): بازرگان مهربانی در ایران طوطی زیبایی در قفس داشت. او با حرف زدن و دیدن بال و پر و زیباییهای طوطی به وجد میآمد. روزی بازرگان قصد سفر به هند کرد و از خدمتکاران و طوطی پرسید: «چه سوغاتی برایتان بیاورم؟» هر کس درخواستی کرد، اما طوطی ... .
جشنواره بینالمللی «تئاتر عروسکی شارلویل مزیر» فرانسه، هر دو سال یکبار برگزار میشود و از معتبرترین رویدادهای جهان در حوزه نمایش عروسکی است. در این جشنواره گروههای مطرح از کشورهای مختلف تازهترین آثارشان را روی صحنه میبرند و فضای شهر به صحنهای بزرگ برای هنر عروسکی تبدیل میشود. تاکنون بسیاری از نمایشهای زهرا خیالیصبری از جمله «زمین و چرخ»، «تا یک بشمار»، «خاک و تاج» و « خانهی برنارد آلبا » در این جشنواره اجرا شده است که همگی با استقبال مخاطبان روبهرو شده است.
نمایش «بشنو» روزهای پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ (۲۵ سپتامبر) ساعت ۲۰ و جمعه ۴ مهر (۲۶ سپتامبر) ساعت ۹:۳۰ صبح و ۱۵:۳۰ در سالن لو فوروم واقع در خیابان ۱۸ ژان ژورس روی صحنه میرود. تمامی بلیتهای این نمایش از یک ماه گذشته پیشخرید شده است.
عوامل این نمایش عبارتند از: نویسنده، کارگردان و اجراکننده: زهرا خیالیصبری، آهنگساز و طراح صدا: بابک کیوانی، طراحان نور: علی کوزهگر و زهرا خیالیصبری، طراح صحنه و عروسک: زهرا خیالیصبری، نقاشی عروسک: علی انصاری، طراحی پوستر: فرشید شفیعی، ساخت عروسک سهبعدی: فاطمه عباسی، دستیاران کارگردان و نور: رکسانا بهرام، فائزه خورشیدی و مائده ایزدی و اجرای صحنه: حسین عباسی.
نمایش «بشنو» پس از اجرا در فرانسه در تهران و برخی شهرهای کشور در امتداد اجرای تناوبی تئاتر روی صحنه میرود.
نظر شما