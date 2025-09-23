موسوی: بندرعباس دچار بحران حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای شهر بندرعباس با نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به برخی موانع خدمات‌رسانی به مردم، خواستار برگزاری نشست‌های ویژه و مسئله‌محور با علما و بزرگان شهر شد.

سید محمدرضا موسوی تأکید کرد که بندرعباس با ظرفیت‌های ویژه‌اش باید در مسیر توسعه‌ای متفاوت قرار گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن تبریک آغاز مهرماه، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات شهری پرداخت و از جایگاه علمی، فرهنگی و انقلابی آیت‌الله موسوی تقدیر کرد.

موسوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مقام علمی و سابقه رزمندگی آیت‌الله عبادی زاده گفت: ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامی‌داشت مقام معلم، از تلاش‌های حضرت‌عالی در دوران دفاع مقدس و ارتباط‌تان باهم رزمان شهید، تشکر می‌کنم. همچنین جای دارد یادی کنیم از مجاهدت‌های شما در این مسیر که الگویی برای نسل‌های آینده است.

لزوم تشکیل جلسات ویژه و تخصصی برای حل مشکلات شهری

عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به تداخل‌های سازمانی و برخی موانع سیاسی و گفتمانی که مانع خدمت‌رسانی مطلوب به مردم شده، تصریح کرد: تقاضا داریم جلساتی ویژه و مشخص با حضرت‌عالی داشته باشیم؛ جلساتی که خارج از فضای رسانه‌ای و در قالب گفت‌وگوهای ساده اما هدفمند برگزار شود. این نشست‌ها می‌تواند با حضور متخصصان و در موضوعات مصداقی و عملی، مسیر حل مشکلات را هموار کند.

نگرانی از تخریب هویت تاریخی و فرهنگی شهر

موسوی به تخریب برخی بناهای تاریخی بندرعباس نیز اشاره کرد و گفت: چند عمارت تاریخی و فرهنگی در شهر داریم که در حال تخریب هستند؛ از جمله عمارت معروف به کلاه فرهنگی که نسل جدید می‌توانند از آن بهره ببرند. حفاظت و احیای این فضاها گامی مهم در حفظ هویت شهری است.

وی در ادامه با اشاره به برخی معضلات ترافیکی و نظامی شهر بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، خروج پادگان‌های نظامی از بافت شهری است که می‌تواند گره‌های ترافیکی را باز کند. همچنین مسیرهایی چون انتهای پیامبر اعظم تا صنایع یا چهارراه سرور تا اسکله، در صورت وقوع حادثه می‌تواند کل شهر را با خطر مواجه کند.

بحران حمل‌ونقل و نیاز به حمایت برای تأمین ناوگان شهری

موسوی با اشاره به بحران در حمل‌ونقل شهری گفت: در حال حاضر با توجه به عملکرد نامطلوب خودروسازان داخلی، شهرداری با کمبود شدید ون و اتوبوس مواجه است. از شما می‌خواهیم در شورای تأمین، پیگیر استفاده از ماشین‌آلات با معافیت‌های گمرکی یا با پلاک منطقه آزاد برای بهبود حمل‌ونقل شهری باشید.

گلایه از توقف پروژه‌های فرهنگی و گردشگری در نوار ساحلی

در بخش پایانی سخنان خود، موسوی با انتقاد از توقف برخی پروژه‌های گردشگری در نوار ساحلی بندرعباس افزود: قانون صراحت دارد که استفاده عمومی و انتفاعی از نوار ساحلی آزاد است، اما با تفسیرهای محدودکننده، برخی پروژه‌ها از جمله بزرگ‌ترین تالار فرهنگی شهر متوقف شده‌اند. این مسئله به هدف‌گذاری بندرعباس به‌عنوان شهر گردشگری در اسناد بالادستی لطمه زده است.

ضرورت استفاده از ظرفیت علما برای عبور از چالش‌های شهری

سید محمدرضا موسوی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت معنوی و مدیریتی حضرت‌عالی، بتوانیم با نگاه کارشناسی، مسائل شهر را به سمت راه‌حل‌های اجرایی سوق دهیم.