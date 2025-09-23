به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای معادن استان اردبیل اظهار کرد: هدف از برگزاری مستمر این جلسات، بررسی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار بخش معدن در استان است.

وی افزود: در این نشست موضوعاتی از جمله رفع موانع اداری و تسریع در صدور پروانه‌های بهره‌برداری، حل مشکلات معدنکاران، شناسایی ذخایر جدید معدنی و رعایت الزامات زیست‌محیطی و انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ادامه داد: همچنین در جلسه بر تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی در استان به جای خام‌فروشی، بررسی درخواست‌های پیمانکاران برای تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی، طرح‌های غیر معدنی متداخل با محدوده‌های معدنی، تمدید یا انتزاع پروانه‌های بهره‌برداری و پرونده‌های مربوط به تعطیلی موقت معادن تاکید شد.

صادقی تصریح کرد: برگزاری این جلسات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان برای ساماندهی و رونق بخش معدن است و با توجه به ذخایر ارزشمند فلزی، سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی، توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان ایفا کند.