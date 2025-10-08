به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات فعالان معدنی استان اردبیل، اظهار کرد: در حال حاضر در استان ۲۰۰ محدوده و ماده معدنی دارای پروانه بهره‌برداری داریم و یکی از سیاست‌های اصلی ما، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران است.

وی با اشاره به حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، افزود: حدود ۴۰ معدن و محدوده معدنی استان دارای مشکلاتی بودند که عمدتاً شامل تامین سوخت، سرمایه در گردش، مواد اولیه استخراج و برخی مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی دیگر بود. این موارد در جلسه بررسی و دستورات لازم صادر شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، درباره برنامه‌های استان برای توسعه معادن و محدوده‌های معدنی گفت: محدوده‌هایی که بلوکه شده و پتانسیل تبدیل به معدن را دارند، در سال‌های آتی فعال خواهند شد و استان اردبیل در تأمین مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی سرآمد است و برخی معادن سنگ تزئینی ما به کشور ایتالیا صادر می‌شوند و تلاش داریم محدوده‌های فلزی از جمله آهن، مس، سرب و مگنتیت نیز فعال شوند و صنایع معدنی مرتبط در استان شکل بگیرند.

صادقی همچنین به پتانسیل سنگ‌های نیمه‌قیمتی استان اشاره کرد: شرایط زمین‌شناسی اردبیل باعث وجود سنگ‌های نیمه‌قیمتی مانند عقیق شده است که برای جواهرسازی کاربرد دارد. مشکلات این حوزه نیز حل شده و چندین کارگاه خانگی و صنعتی ایجاد شده که اشتغال گسترده‌ای فراهم کرده است وبرنامه ما بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌های خدادادی استان است.