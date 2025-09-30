صادقی: اردبیل در تأمین مواد اولیه و معادنی، استانی سرآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی صبح سه شنبه در نشست با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اردبیل اظهار کرد: اردبیل در تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در بخش معادن، استانی سرآمد است و ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که باید به شکل شایسته معرفی و عرضه شود.

وی با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی بتن آماده، قطعات بتنی، سیمان و صنایع مرتبط در استان اردبیل، افزود: این نمایشگاه از تاریخ ۸ الی ۱۱ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی استان اردبیل برگزار خواهد شد. این دومین دوره از نمایشگاه تخصصی بتن آماده است که در استان اردبیل برگزار می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل افزود: سال گذشته، اردبیل به‌عنوان سومین استان کشور میزبان این نمایشگاه بود و برگزاری موفق آن باعث شد امسال نیز به‌عنوان محور نمایشگاه انتخاب شود.

صادقی همچنین به نقش مهم رسانه‌ها در توسعه صنعت اشاره کرد و گفت: دغدغه‌هایی که فعالان این حوزه مطرح می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی صنعت بتن در کشور باشد.

وی افزود: استان اردبیل در کنار استان‌های فارس و خراسان، به‌عنوان یکی از سه محور اصلی برگزاری این نمایشگاه تخصصی انتخاب شده است؛ این انتخاب به‌دلیل ظرفیت‌های بالا و سرعت پیشرفت صنعت بتن آماده در استان صورت گرفته است، تا سایر استان‌های شمال‌غرب کشور نیز از این فرصت بهره‌مند شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: مواد اولیه تولید بتن آماده در اردبیل به‌طور کامل در داخل استان تأمین می‌شود و خروج مواد خام به حداقل رسیده است. همچنین زنجیره تولید بتن در حال تکمیل است و واحدهای تولیدی در مسیر توسعه قرار دارند.

رئیس سازمان صمت ادامه داد: در خصوص نظارت بر کیفیت بتن نیز لازم به توضیح است که تیم‌های سازمان به‌صورت ماهانه اقدام به نمونه‌برداری و بازرسی از واحدهای تولید بتن می‌کنند و تمامی نمونه‌ها پس از بررسی و تأیید در آزمایشگاه، اجازه عرضه خواهند داشت.

در پایان، مرتضی طهماس پور، مدیر نمایشگاه بین المللی اردبیل نیز گفت: هدف ما این است که نمایشگاه را از حالت عمومی به یک رویداد تخصصی سوق دهیم و شرایطی فراهم کنیم که دغدغه‌های صنعت‌گران و تولیدکنندگان شنیده شود.

وی افزود: نمایشگاه بین‌المللی باید به حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تبدیل شود تا زمینه‌ساز توسعه صنعتی پایدار در استان شود.