حمیدرضا شمس در رابطه با وضعیت تیم بسکتبال گلنور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به رسالت باشگاه، حداکثر استفاده را از بازیکنان بومی برده‌ایم و در حال حاضر ۱۰ بازیکن تیم از همین ترکیب بومی هستند؛ به نظرم نسبت به بودجه‌ای که در اختیار داشتیم تیم خوبی بسته‌ایم و شرایط مناسبی داریم، هرچند شاید نسبت به استانداردهای لیگ در موقعیت ایده‌آل نباشیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی کردیم که در صورت نیاز و با موافقت باشگاه، بتوانیم از نیم‌فصل یا در ادامه رقابت‌ها یک بازیکن خارجی به تیم اضافه کنیم، اما هدف اصلی ما همچنان تکیه بر نیروهای بومی و پرورش استعدادهای داخلی است.

سرمربی تیم گلنور با اشاره به عملکرد سال گذشته این تیم خاطرنشان کرد: فصل قبل نخستین حضور ما در لیگ برتر بود و با توجه به بودجه‌ای که داشتیم، نتایج قابل قبولی کسب کردیم. اتفاقات خوبی برای تیم رقم خورد و امیدوارم در ادامه امسال نیز بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به دست بیاوریم و در جایگاهی قرار بگیریم که شایسته مجموعه بزرگ گلنور است.

همچنین عماد چلونگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام حمایت رسمی از هیئت بسکتبال اصفهان در آستانه صدمین سالگرد این رشته اظهار کرد: باشگاه گلنور امیدوار است با تکیه بر مدیریت اصولی، سرمایه‌گذاری هدفمند و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص نقش مؤثری در توسعه بسکتبال اصفهان و ایران ایفا کند.

وی با تأکید بر توجه جدی به رده‌های سنی پایه گفت: باشگاه گلنور طی سال‌های گذشته در تیم‌های نونهالان و نوجوانان موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده است. در ادامه نیز با دعوت از مربیان و کادر فنی مجرب، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای پرورش استعدادهای آینده بسکتبال کشور داریم.

مدیرعامل گلنور با اشاره به اهمیت بزرگداشت این رویداد تاریخی تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم لوگوی ویژه صدمین سالگرد بسکتبال اصفهان بر روی پیراهن تیم‌ها در رقابت‌های لیگ درج شود. این اقدام نمادین یادآور تاریخ و هویت بسکتبال اصفهان خواهد بود.

چلونگر ادامه داد: نگاه انسانی و برابر در ورزش برای ما اهمیت زیادی دارد. حمایت همه‌جانبه از تیم‌های بانوان و آقایان و ایجاد فرصت برابر برای حضور در لیگ، از برنامه‌های جدی ماست.

وی با اشاره به انتخاب «کاراکال» به‌عنوان نماد باشگاه تصریح کرد: این انتخاب پیام روشنی از اهمیت حفاظت از محیط زیست و همزیستی مسئولانه با طبیعت دارد. در همین راستا، با همکاری سازمان محیط زیست برخی ایستگاه‌ها به انرژی خورشیدی مجهز شده و برای جلوگیری از انقراض کاراکال، اقداماتی مانند کمک به آب‌رسانی و غذارسانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.