به گزارش خبرنگار مهر، علی‌آبادی در آیین افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات، با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی‌های انرژی اظهار کرد: در سیاست‌گذاری‌های جدید، اولویت تأمین برق با استان‌هایی خواهد بود که الگوی مصرف بهینه را رعایت می‌کنند.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت مصرف در استان‌های تهران و مرکزی گفت: اگرچه در برخی مناطق با چالش‌های مصرف مواجه هستیم، اما سیاست وزارت نیرو این است که منابع و ظرفیت‌های تولید جدید را به سمت استان‌هایی هدایت کند که در زمینه مدیریت مصرف، عملکرد بهتری دارند.

وی افزود: این سیاستِ تشویقی در آینده گسترش خواهد یافت و مبنای سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار خواهد گرفت.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه باید خودمان را با شرایط اقلیمی و منابع موجود تطبیق دهیم، گفت: انتظار است مردم با رعایت الگوهای مصرف، ما را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند چرا که این رویکرد به ما کمک می‌کند تا با اتکا به همکاری مردم، وضعیت انرژی را به مراتب بهتر از گذشته مدیریت کنیم.

تأکید بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید

وزیر نیرو با بیان اینکه دولت به طور جدی به دنبال بهبود وضعیت انرژی است، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و همچنین مدیریت تقاضا، چشم‌انداز روشن و قابل‌قبولی برای آینده صنعت برق کشور متصور هستیم.

وی بیان کرد: با تداوم این مسیر و همکاری مردم در بخش بهینه‌سازی مصرف، اطمینان داریم که مشکلات کنونی با روش‌های نوین مدیریتی و فنی به سرعت حل خواهد شد.

علی‌آبادی ضمن تقدیر از تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران صنعت برق، بر لزوم تداوم این اقدامات جهادی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران اسلامی تأکید کرد.