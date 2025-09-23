به گزارش خبرنگار مهر، با پایان صداگذاری و مراحل فنی، «آب راه کوچکی در میان هور» برای نمایش آماده میشود. محمدحسین ابراهیمی صداگذار این مستند پیشتر صداگذاری ««گلوله باران» و ««چوب» را انجام داده و این سومین همکاری مشترک او با مرتضی پایه شناس است.
ابراهیمی از پرکارترین صداگذاران سینمای مستند و داستانی است، «تورگی»، «آسانسور»، «پرونده تمرد من»، «ددرس» و ... از مستندهایی هستند که او صداگذاریشان را برعهده داشته است.
«آبراه کوچکی در میان هور» به تهیهکنندگی یاسر فریادرس درباره آدمهایی معمولی است که در شرایط سخت بهترین تصمیم را میگیرند، روایتی از پیدا کردن راه در دل بنبست، آنجا که آب ایستاده و آدمی هنوز در حرکت است.
عوامل این پروژه عبارتند از تهیهکننده: یاسر فریادرس، کارگردان و تدوینگر: مرتضی پایهشناس، مدیر پروژه: وحید پناهلو، مدیرتولید: فرهاد درودگر، سرپرست گروه تحقیق: مرتضی قاضی، تصویربردار: ضیا حاتمی، دستیار تصویربردار: احمدرضا ثنایی، صدابردار: اکبر یعقوبی، صداگذار: محمدحسین ابراهیمی، اصلاح رنگ: علیرضا صلواتی، تصویربردار هوایی: حسن مهجوری. محصول: مرکز مستند سوره.
مرتضی پایهشناس کارگردانی مستندهای «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه»، «گلوله باران»، «وطن دوستی»، مجموعه مستند «هممسیر» و ... را در کارنامه دارد.
