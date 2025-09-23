به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی، پیش از ظهر سهشنبه در جلسه هیئت مدیره سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر، با بیان اینکه قم شهری منحصر به فرد و بیبدیل در جهان اسلام است، اظهار کرد: وجود ظرفیتهایی همچون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و امامزادگان واجبالتعظیم، هویتی خاص به قم بخشیده و این ویژگی موجب شده است این شهر بدون اغراق بهعنوان یک جهانشهر شیعی شناخته شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید در نگاه مدیریتی تنها به مرکز شهر محدود شد، افزود: سیاست اصلی شهرداری قم این است که کل شهر بهمثابه بافت پیرامونی حرم مطهر دیده شود و بر همین اساس، مشکلات و نیازهای زائران و مجاوران در همه مناطق شهر در دستور کار قرار دارد و اولویتبندی و پیگیری آنها از مهمترین برنامههای مجموعه مدیریت شهری است.
عظیمی با اشاره به اینکه شهرداری نهادی اجرایی در خدمت همه شهروندان است، تصریح کرد: تمرکز بر محور مرکزی و اطراف حرم مطهر به معنای بیتوجهی به سایر بخشهای شهری نیست و نگاه جامع در مدیریت شهری ایجاب میکند که تمام جزئیات محیط شهری با دقت رصد و بررسی شود تا خدماترسانی به شکلی عادلانه، دقیق و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم انجام گیرد.
شهردار قم در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی این شهر گفت: قم شهری با قدمتی هفتهزار ساله است که هویت دینی، فرهنگی و تاریخی آن در هم تنیده شده و به همین دلیل، این شهر شایسته برنامهریزیهای ویژه و جایگاهی خاص در سطح ملی است و باید این جایگاه بهدرستی تبیین و بازگو شود.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، در سطح ملی شناخت کافی از ویژگیهای منحصربهفرد قم وجود ندارد و لازم است مسئولان محلی مسائل خاص این شهر را برای وزارت کشور و سایر دستگاههای تصمیمگیر ملی تبیین کنند تا از ظرفیتهای کلان کشور در خدمت قم استفاده شود.
عظیمی با تأکید بر آیندهنگری در برنامهریزیهای شهری اظهار کرد: نگاه مدیریت شهری قم، نگاهی مردممحور و مبتنی بر اولویتبندی دقیق است و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سازمانی همچون سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر، میتواند بسترساز تحقق شهری در شأن زائران و مجاوران کریمه اهلبیت (س) و مسجد مقدس جمکران باشد.
