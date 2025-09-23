اصول اجرایی «مدیریت فروتنانه» به دانشگاه ها ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی در نشست مجازی رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که با هدف هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی جامعه اظهار داشت: در چنین شرایطی باید همدل و هماهنگ عمل کنیم و درک دقیقی از وضعیت استادان، کارکنان و دانشجویان داشته باشیم.
وی تأکید کرد: رؤسای دانشگاهها باید در میان اعضای دانشگاه حضور فعال داشته باشند؛ با تشکلها و انجمنها ارتباط مثبت برقرار کنند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: «حکمرانی فروتنانه» مدلی از مدیریت مطلوب است که معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اصول اجرایی آن را تدوین و به دانشگاهها ارسال خواهد کرد.
سیمایی مسئله تغذیه و خوابگاه را از اولویتهای مهمی دانست که در آغاز سال تحصیلی جدید باید با دقت و تمرکز جدی به آن پرداخته شود.
وزیر علوم با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی در دانشگاهها از طریق انتشار اخبار جعلی، بر نقش رؤسای دانشگاهها در حفظ نظم و آرامش تأکید کرد.
وی در پایان سخنان خود خواستار کاهش بروکراسی و تسهیل امور آموزشی و دانشجویی در دانشگاهها شد.
در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین ساداتینژاد، رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت علوم، بر استفاده از ظرفیتهای خودجوش جامعه برای حل بحرانها و تولید محتوا در حوزههای فرهنگی تأکید کرد.
وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این جلسه اظهار داشت: اعتماد، همبستگی و امید از مهمترین سرمایههای اجتماعی ما و عقلانیت نیز یکی دیگر از سرمایهها محسوب میشود و دانشگاه خانه این عقلانیت است. ما برای حفظ این سرمایه باید اهتمام کنیم و یکی از این راهها شنیدن صدای گروه هدف است که همان دانشجویان هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: دانشگاه قلب تپنده جامعه و مرجع امید و اعتماد اجتماعی است.
شالچی، مشارکت دادن و شنیدن حرفهای جامعه دانشجویی و صداهای مخالف و نقدهای سازنده را یکی از راههای حفظ سرمایههای اجتماعی دانست.
وی افزود: ما برای بالا بردن تابآوری در شرایط سخت، باید شنونده صداهای دانشجویان باشیم و عدالت آموزشی و شفافیت که پادزهر بیاعتمادی است را در هر حالتی رعایت کنیم تا دانشجو برخورد یکسان و شفاف ما را ببیند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مسئولیت اجتماعی گفت: دانشگاه با توجه به مسئولیت اجتماعی خود نمیتواند در برابر دغدغههای اصلی مردم بیتفاوت باشد و باید محلی برای ایجاد گفتوگوهای عاری از خشونت و فهم متقابل ایجاد کند.
بیات، رئیس مرکز حراست وزارت علوم نیز در این نشست با اشاره به حضور در جلسات تحلیلی بازگشایی دانشگاهها، گفت: امنیت پایدار جامعه از مسیر دانشگاه میگذرد و رضایتمندی دانشجویان نقش مهمی در این مسیر دارد.
وی افزود: در یک ماه گذشته جلسات زیادی برگزار شد و سعی کردیم در مورد مسائل داخلی و بینالمللی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی داخل کشور از نظر درک شناختی در شرایط جنگ و پس از جنگ و همچنین امنیت پایدار در جامعه بحث و تبادل نظر داشته باشیم.
بیات خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در جامعه از دانشگاه گذر میکند و شرایط آرام و پایدار دانشگاه نیز مستلزم رضایتمندی و برآورده شدن رفاهیات و خواستههای دانشجویان است. چرا که دانشگاه مغز متفکر جامعه است.
وی خواستار استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشجویی برای تقویت گفتمان امنیت و دفاع ملی شد.
