  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

تقدیر از ۱۰۰ راننده قانونمند در خراسان جنوبی

تقدیر از ۱۰۰ راننده قانونمند در خراسان جنوبی

بیرجند- سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از تقدیر ۱۰۰ راننده قانونمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا خسروی پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: در سی‌وچهارمین مرحله از طرح «رانندگان قانونمند» در خراسان جنوبی، از ۱۰۰ راننده و موتورسوار نمونه که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده‌اند، تقدیر شد.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ ترافیکی ایمن و تشویق شهروندان به رعایت قوانین است.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه در این مراسم به رانندگان و راکبان قانونمند، گل و کلاه ایمنی اهدا شد، تاکید کرد: با تداوم این طرح، می‌توان نقش مؤثری در کاهش تخلفات و سوانح رانندگی ایفا کرد.

به گفته وی، طرح «روز رانندگان قانونمند» هر هفته روز دوشنبه در شهرهای استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

کد خبر 6599549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها