تقدیر از ۱۰۰ راننده قانونمند در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا خسروی پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: در سی‌وچهارمین مرحله از طرح «رانندگان قانونمند» در خراسان جنوبی، از ۱۰۰ راننده و موتورسوار نمونه که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده‌اند، تقدیر شد.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ ترافیکی ایمن و تشویق شهروندان به رعایت قوانین است.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه در این مراسم به رانندگان و راکبان قانونمند، گل و کلاه ایمنی اهدا شد، تاکید کرد: با تداوم این طرح، می‌توان نقش مؤثری در کاهش تخلفات و سوانح رانندگی ایفا کرد.

به گفته وی، طرح «روز رانندگان قانونمند» هر هفته روز دوشنبه در شهرهای استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود.