به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به رعایت قوانین رانندگی از سوی رانندگان، به‌ویژه در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس، شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در روزهای ابتدایی مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی خواستار رعایت هر چه بیشتر قوانین رانندگی از سوی شهروندان شد و افزود: دانش آموزان هم در مسیر مدرسه نیازمند مراقبت ویژه هستند که می طلبد مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

سرهنگ خسروی ادامه داد: همچنین شایسه است رانندگان در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.