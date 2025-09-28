  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

همزمان با آغاز سال تحصیلی؛

تصادفات درون‌شهری در خراسان جنوبی ۵۰ درصد کاهش یافت

بیرجند- سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در سطح استان در روزهای نخست مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به رعایت قوانین رانندگی از سوی رانندگان، به‌ویژه در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس، شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در روزهای ابتدایی مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی خواستار رعایت هر چه بیشتر قوانین رانندگی از سوی شهروندان شد و افزود: دانش آموزان هم در مسیر مدرسه نیازمند مراقبت ویژه هستند که می طلبد مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

سرهنگ خسروی ادامه داد: همچنین شایسه است رانندگان در ساعات بازگشایی و تعطیلی مدارس با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.

