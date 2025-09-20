۵ کشته و یک مجروح در حادثه رانندگی محور طبس – یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۵ محور طبس – یزد، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد یک دستگاه تریلی تانکر که از طبس به سمت یزد در حرکت بود با یک دستگاه پژو پارس که از یزد به مقصد مشهد حرکت می‌کرد، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی بیان کرد: متأسفانه در این سانحه رانندگی ۵ عضو یک خانواده سرنشین پژو در دم جان باختند و راننده تریلی نیز مجروح شد.

سرهنگ کاظمی علت حادثه را بنا بر نظر کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ خودروی سواری اعلام کرد و گفت: رانندگان باید با رعایت قوانین و پرهیز از سرعت غیرمجاز، تغییر مسیرهای ناگهانی و شتاب بی‌مورد، مانع بروز چنین حوادث تلخ شوند.