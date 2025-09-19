به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، مقابل الوصل امارات با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد تا یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ این باشگاه در عرصه بین‌المللی رقم بخورد.

حضور پررنگ و با غرور مدیران باشگاه استقلال در جایگاه ویژه ورزشگاه زعبیل یکی از مکات این بازی بود. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه، به همراه علی نظری جویباری، مدیرعامل سابق و عضو فعلی هیئت مدیره، با چهره‌هایی امیدوارانه در جایگاه ویژه حضور داشتند تا نظاره‌گر عملکرد ستاره‌های خارجی خود باشند. مدیرانی که پیش از آغاز بازی انتظار داشتند با پیروزی درخشان برابر نماینده امارات، جشن کوچک خود را در پایان مسابقه کامل کنند و عکس‌های یادگاری با خارجی‌های گران‌قیمت استقلال بگیرند؛ اما آنچه در زمین رخ داد چیزی جز تحقیر تاریخی نبود.

این شکست آن‌چنان سنگین بود که تمامی برنامه‌های تبلیغاتی و نمایش قدرت مدیران استقلال نقش بر آب شد. سرمایه‌گذاری میلیون دلاری روی بازیکنان خارجی که هیچ تأثیر ملموسی در ترکیب تیم نداشتند، تنها به سرفصل ناکامی‌های مدیریتی آبی‌ها اضافه کرد.

در کنار این مدیران حضور امیرحسین فتحی، مدیرعامل اسبق استقلال در ورزشگاه نیز جلب توجه می‌کرد. اینکه چرا او در چنین شرایطی در جایگاه ویژه حاضر شد، پرسشی است که هنوز پاسخ شفافی برای آن وجود ندارد و صرفاً به حاشیه‌های این شکست تاریخی اضافه کرد.