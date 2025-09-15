استقلال با ۳ غایب مقابل الوصل؛ احتمال سفر تاجرنیا به دبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. این دیدار نخستین گام استقلال در رقابت‌های آسیایی فصل جاری است و اهمیت بالایی برای شاگردان ریکاردو ساپینتو دارد.

در ترکیب استقلال، رستم آشورماتوف و عارف غلامی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند. علاوه بر این دو بازیکن، مهران احمدی نیز به علت اخراج در آخرین دیدار فصل گذشته مقابل النصر عربستان در لیگ نخبگان آسیا، در این مسابقه محروم بوده و نمی‌تواند استقلال را همراهی کند.

در کنار بازیکنان، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال ممکن است کاروان تیم را در سفر به دبی همراهی کرده و از نزدیک شاهد عملکرد آبی‌پوشان در اولین دیدار آسیایی فصل جدید باشد.

این دیدار فرصت مهمی برای استقلال است تا با کسب نتیجه مطلوب، آغاز قدرتمندی در رقابت‌های آسیایی داشته باشد و روند موفقیت خود را در گروه ادامه دهد.