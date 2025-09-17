تاجرنیا و انتخابات نظام پزشکی؛ حضور در استقلال بدون تداخل مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در حالی پیش روست که نام علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، برای حضور در این انتخابات مطرح شده است. همین موضوع در روزهای اخیر بحث‌هایی را پیرامون احتمال ایجاد تداخل میان فعالیت او در نظام پزشکی و حضورش در رأس مدیریت باشگاه استقلال به وجود آورده است.

عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی به هیچ عنوان به عنوان «شغل» تعریف نمی‌شود و بیشتر جنبه صنفی و مسئولیتی دارد. بنابراین، در صورت راهیابی تاجرنیا به هیئت مدیره نظام پزشکی، هیچ‌گونه تداخلی میان این مسئولیت و سمت او در استقلال به وجود نخواهد آمد.

از سوی دیگر، تاجرنیا طی ماه‌های اخیر توانسته با جذب چند بازیکن خارجی برای استقلال، جایگاه مثبتی نزد هواداران این تیم به دست آورد. خریدهایی که به زعم بسیاری از کارشناسان و طرفداران، می‌تواند نقش مهمی در تقویت ترکیب آبی‌پوشان در فصل جاری داشته باشد.

عملکرد مدیریتی او در استقلال مثبت ارزیابی شده و هواداران از خریدهای نقل و انتقالاتی تیم خود رضایت دارند و بعید است که تاجرنیا قید ماندن در بخش مدیریتی باشگاه استقلال را بزند.