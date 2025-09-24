به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز، استادان گرانقدر و همکاران ارجمند

آغاز سال تحصیلی جدید را در حالی گرامی می‌داریم که دانشگاه صنعتی شریف، همچون گذشته، رسالت خطیر خود را در تولید علم، پرورش نخبگان و پاسخگویی به نیازهای جامعه بر دوش دارد. مهر، نه تنها نشانه بازگشایی کلاس‌ها و آغاز فصل یادگیری است، بلکه نماد تجدید عهد دانشگاهیان با آرمان‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز به شمار می‌رود.

دانشگاه، قلب تپنده پیشرفت و توسعه ملی است و در این میان، دانشگاه صنعتی شریف بیش از شش دهه است که با تربیت دانشمندان، پژوهشگران و کارآفرینان برجسته، سهمی مهم در رشد علمی و فناوری کشور ایفا کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران عزیزمان نیازمند نسل جوانی است که با اندیشه‌ورزی، خلاقیت و تلاش، مرزهای دانش را گسترش دهد و راهکارهایی نو برای مسائل پیچیده جامعه ارائه کند.

دانشجویان فرهیخته؛ شما سرمایه‌های اصلی این سرزمین هستید. نقش شما تنها در کسب دانش خلاصه نمی‌شود، بلکه در پرورش روحیه پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران معنا پیدا می‌کند. دانشگاه صنعتی شریف نیز وظیفه دارد ضمن فراهم کردن بستری پویا برای آموزش و پژوهش، فضایی سرشار از آزادی علمی، نشاط و فرصت‌های برابر بیافریند تا توانایی‌های شما در مسیر تعالی میهن شکوفا شود.

امید دارم در سال تحصیلی پیش‌رو، شاهد شکوفایی بیش از پیش اندیشه‌ها، ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاه و تحقق آرمان‌های بلند ملت بزرگ ایران باشیم.

در پایان، ضمن عرض خوش‌آمد به نوورودان عزیزمان، با استعانت از خداوند متعال، برای اعضای خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف، سلامتی، سربلندی و توفیق‌ روزافزون آرزومندم.

مسعود تجریشی

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف