۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

نقش دانشجویان پرورش روحیه پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و ساخت آینده بهتر است

مسعود تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در پیامی فرا رسیدن سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز، استادان گرانقدر و همکاران ارجمند

آغاز سال تحصیلی جدید را در حالی گرامی می‌داریم که دانشگاه صنعتی شریف، همچون گذشته، رسالت خطیر خود را در تولید علم، پرورش نخبگان و پاسخگویی به نیازهای جامعه بر دوش دارد. مهر، نه تنها نشانه بازگشایی کلاس‌ها و آغاز فصل یادگیری است، بلکه نماد تجدید عهد دانشگاهیان با آرمان‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز به شمار می‌رود.

دانشگاه، قلب تپنده پیشرفت و توسعه ملی است و در این میان، دانشگاه صنعتی شریف بیش از شش دهه است که با تربیت دانشمندان، پژوهشگران و کارآفرینان برجسته، سهمی مهم در رشد علمی و فناوری کشور ایفا کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران عزیزمان نیازمند نسل جوانی است که با اندیشه‌ورزی، خلاقیت و تلاش، مرزهای دانش را گسترش دهد و راهکارهایی نو برای مسائل پیچیده جامعه ارائه کند.

دانشجویان فرهیخته؛ شما سرمایه‌های اصلی این سرزمین هستید. نقش شما تنها در کسب دانش خلاصه نمی‌شود، بلکه در پرورش روحیه پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران معنا پیدا می‌کند. دانشگاه صنعتی شریف نیز وظیفه دارد ضمن فراهم کردن بستری پویا برای آموزش و پژوهش، فضایی سرشار از آزادی علمی، نشاط و فرصت‌های برابر بیافریند تا توانایی‌های شما در مسیر تعالی میهن شکوفا شود.

امید دارم در سال تحصیلی پیش‌رو، شاهد شکوفایی بیش از پیش اندیشه‌ها، ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاه و تحقق آرمان‌های بلند ملت بزرگ ایران باشیم.

در پایان، ضمن عرض خوش‌آمد به نوورودان عزیزمان، با استعانت از خداوند متعال، برای اعضای خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف، سلامتی، سربلندی و توفیق‌ روزافزون آرزومندم.

مسعود تجریشی

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف

سعدانه طباطبایی نیا

