به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با صدور پیامی، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، استادان، کارکنان و جامعه علمی کشور تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

به نام خداونـد جان و خـرد

در تقویم دانشگاهی کشور، مهرماه، نماد آغاز حرکت دوباره در مسیر تعالی علمی و فرهنگی و یادآور فضای شور و نشاط برای کسب علم، فضیلت، تبلور اندیشه‌های نو و عزم راسخ جوانانی است که با قدم نهادن در محیط دانش و پژوهش، آینده این سرزمین را می‌سازند. این ماه نویدبخش تکاپویی تازه در مسیر رشد فردی و تعالی اجتماعی است. مهر، فصل جان‌گرفتن دانشگاه؛ فصلی سرشار از امید، شور و شعف است که در آن جامعه دانشگاهی با عزمی راسخ، گام‌هایی استوارتر در مسیر بالندگی، توسعه و آبادانی کشور برمی‌دارد.

سال تحصیلی پیش‌رو، به‌واسطه جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، با شرایطی متفاوت آغاز می‌شود؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و انسجام خانواده بزرگ دانشگاه برای عبور از چالش‌ها است. دانشگاه شهید بهشتی، با تکیه بر سرمایه‌های انسانی ارزشمند خود و در راستای مسئولیت اجتماعی خویش، همچون گذشته از تمام ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه برای حل مسائل درون‌دانشگاهی و فراتر از آن در سطح ملی بهره خواهد گرفت.

امروز دانشگاه شهید بهشتی داغدار شهادت استادان و ستارگان درخشانی است که هوش سرشار خود را در راه میهن عزیزمان ایران سرافراز صرف کردند و شرافتمندانه هر آنچه خداوند از استعداد شگرف به ایشان عطا کرده بود، تقدیم جامعه ایران کردند و چه باک که آسمان علم و استعداد ایران اسلامی پرستاره است و جامعه علمی ایران به‌ویژه این دانشگاه در هر شرایطی به مردم شریف ایران، وفادار و متعهد است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته شکوهمند «دفاع مقدس»، آغاز سال تحصیلی و شروع فصل تازه‌ای از پویایی و حرکت در تقویم تعلیم و تربیت را به جامعه دانشگاهی، به‌ویژه دانشجویان عزیز، اعضای هیأت علمی، استادان و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، دستیابی همگان به مدارج عالی علمی و اخلاقی را همراه با موفقیت، بهروزی و سعادت مسئلت دارم.

سید محمودرضا آقامیری

رئیس دانشگاه شهید بهشتی