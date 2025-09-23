  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

چالش‌های عشایر استان سمنان پیگیری می‌شود؛ واگذاری ۲۵ هکتار زمین

سمنان- استاندار سمنان از تحویل ۲۵ هکتار زمین دامپروری مهدیشهر و پیگیری استمهال وام خشکسالی عشایر خبر داد و گفت: هفته آینده موضوع نهاده دام و خرید تضمینی با وزیر جهاد کشاورزی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند عصر سه شنبه در جلسه بررسی امور عشایر استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری با بیان اینکه رفع مشکلات عشایر در دست پیگیری است، ابراز داشت: یکی از چالش‌های موجود در مجتمع دامپروری مهدیشهر است.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست ۲۵ هکتار آن تحویل تکلیف شده است، افزود: گره روند واگذاری ۲۵ هکتار مابقی می‌بایست گشوده شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه دیگه چالش موجود در بخش نهاده‌ها است، ابراز داشت: در دوشنبه هفته آینده طی جلسه با وزیر جهاد کشاورزی موضوع عرضه نهاده مدت‌دار و خرید تضمینی دام عشایر پیگیری خواهد شد.

کولیوند با بیان اینکه با توجه به خشکسالی عشایر استان سمنان نیز دچار خسارت شدند، تصریح کرد: استمهال وام عشایر از سوی بانک کشاورزی در دست اقدام قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طبق تاکید مدیریت بحران استانداری نیز وضعیت خشکسالی و پیامدهای آن بررسی و برای آن چاره اندیشی خواهد شد.

