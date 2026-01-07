تامین نهاده عشایر سمنان در دست پیگیری؛ معطل تصمیمات ملی نخواهیم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از عشایر و دامداران مطالبه گر در محل استانداری سمنان با تاکید بر اینکه بر دغدغه این قشر در این برهه کنونی واقف هستیم، اظهار داشت: اجازه نمی‌دهیم دامداران و عشایر بدون حمایت رها شوند.

وی با اشاره به اینکه فشار معیشت این دو بخش را کاملاً درک می‌کنیم، افزود: بر همین اساس شخصاً مطالبات دامداران و عشایر مورد پیگیری قرار داده و دنبال می‌کنیم.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه معطل تصمیمات ملی برای رفع دغدغه عشایر و دامداران نخواهیم ماند، ادامه داد: در وهله نخست تأمین نهاده دامی با استفاده از منابع داخلی و بانک کشاورزی در دستور کار است.

کولیوند بیان داشت: در گام بعدی موضوع خرید تضمینی و قراردادهای فروش محصول پیگیری خواهند شد تا دامداران با اطمینان بیشتری به تولید ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه در کنار دامداران و عشایر برای حل مشکلات ایستادیم، افزود: قطعاً ساز و کار حمایتی در صورت عدم کاهش قیمت منظور خواهد شد لذا خواستار همراهی عشایر و دامداران در مسیر رفع مشکلات هستیم.