هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان شمالی اظهار کرد: با تشدید ناپایداری و ورود سامانه بارشی از اوایل چهارشنبه شب تا بعدازظهر پنج شنبه، در مناطق مرکزی و نیمه شمالی بارش باران، در پاره‌ای نقاط افزایش باد و رگبارباران و رعدوبرق، در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه را انتظار داریم.

وی در ادامه افزود: شدت فعالیت سامانه بارشی برای مناطق غرب و شمال غرب خراسان شمالی برآورد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی تغییرات جزیی و کاهشی تا صبح جمعه پیش‌بینی می‌شود.

داداشی گفت: طی جمعه تا صبح یکشنبه افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.