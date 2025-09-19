نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی جو نسبتاً پایدار همراه با آسمان صاف در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم است.
وی ادامه داد: از اواخر وقت جمعه تا صبح یکشنبه، با عبور امواج ناپایدار، افزایش ابر، وزش باد شدید، بارش باران در برخی نقاط بهویژه نیمه شمالی و مه در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیش بینی میشود.
داداشی افزود: بررسی نقشههای پیش بینی نشان میدهد از صبح شنبه تا شب، نفوذ گردوخاک از شمال غرب استان موجب کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی و شرایط ناسالم برای همه گروههای سنی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه بعدازظهر شاهد کاهش ابر و افزایش وزش باد خواهیم بود و روز دوشنبه نیز در نوار جنوبی، شرق و جنوب شرق استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
وی تصریح کرد: از نظر دمایی روند افزایشی دما تا صبح شنبه ادامه دارد اما تا صبح سهشنبه دما بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
